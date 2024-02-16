В Ростовской области умер ребенок, выпивший чистящее средство

Расследованием обстоятельств гибели двухлетнего мальчика в Песчанокопском районе занимаются следователи СУ СКР по Ростовской области. Известно, что от отравления ребенок лечился в медучреждении, откуда и поступило сообщение о смерти.

По версии следствия, в ноябре 2023 года мальчик находился у родственников на территории домовладения, расположенного в селе Песчанокопское. Малыш, оставшись без присмотра взрослых, выпил жидкое чистящее средство.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где несмотря на проводимое лечение скончался. По данному факту организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщает пресс-служба СКР по региону.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Из больницы, где проходил лечение ребенок, изъята медицинская документация, назначено проведение экспертиз.

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Фото rostov.sledcom.ru.