Главная » Новости Ростовской области

В Ростовской области умер ребенок, выпивший чистящее средство

На чтение 1 мин Просмотров 37 Опубликовано

Расследованием обстоятельств гибели двухлетнего мальчика в Песчанокопском районе занимаются следователи СУ СКР по Ростовской области. Известно, что от отравления ребенок лечился в медучреждении, откуда и поступило сообщение о смерти.

Новости Ростовской области

По версии следствия, в ноябре 2023 года мальчик находился у родственников на территории домовладения, расположенного в селе Песчанокопское. Малыш, оставшись без присмотра взрослых, выпил жидкое чистящее средство.

Ребенок был доставлен в медицинское учреждение, где несмотря на проводимое лечение скончался. По данному факту организована процессуальная проверка, по результатам которой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), — сообщает пресс-служба СКР по региону.

В настоящее время по уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Из больницы, где проходил лечение ребенок, изъята медицинская документация, назначено проведение экспертиз.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области при пожаре один малолетний ребенок погиб и один пострадал. Возгорание в частном доме случилось в хуторе Савоськин Зимовниковского района.

Фото rostov.sledcom.ru.

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
#происшествия Ростовская область #следком #Следственный комитет
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика