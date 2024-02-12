На Дону при пожаре погибла 2-летняя девочка, ее 4-летняя сестра сильно пострадала

Мать детей была в это время в летней кухне.

В Ростовской области при пожаре один малолетний ребенок погиб и один пострадал. Возгорание в частном доме случилось в хуторе Савоськин Зимовниковского района. В доме находились трое детей. 9-летнему мальчику удалось выбраться и позвать взрослых. Он не пострадал.

По данным МЧС региона, вспыхнувший в одной из комнат огонь быстро распространился по натяжному пластиковому потолку и весь дом «сиюминутно оказался в дыму». Мать детей в это время была в летней кухне.

Первыми к месту пожара прибыли добровольцы, которые вынесли из огня старшую девочку. Младшую вынес подоспевший к этому времени отец, но спасти малышку не удалось — она скончалась в карете скорой помощи. Ее сестра в тяжелом состоянии передана медикам, говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 10 кв. метров. У дознавателей МЧС есть две версии случившегося: короткое замыкание электропроводки и неисправность газового оборудования.

Фото: МЧС по региону