В Ростовской области убийце четырех человек дали пожизненное

В числе его жертв — 4-летняя девочка, которая, несмотря на ножевые и огнестрельные ранения, смогла выжить.

В Ростовской области суд вынес приговор 38-летнему жителю города Новошахтинска. Мужчина в июле 2022 года, будучи в состоянии наркотического опьянения, пришел с ружьем в дом своего знакомого и открыл стрельбу. В результате погибли на месте 37-летний мужчина, две женщины в возрасте 26 и 24 лет и 2-летний мальчик.

В сообщении регионального следкома говорится, что после этого напавший увидел в одной из комнат 4-летнюю девочку, выстрелил ей в голову и нанес ножевое ранение в шею. Однако девочка была «своевременно госпитализирована в больницу, где ей оказана квалифицированная медицинская помощь». Ребенок единственный из семьи выжил.

Сообщается, что убийца действовал «на почве личных неприязненных отношений». Он был задержан на следующий день после совершения преступлений.

Приговором суда ему назначено пожизненное лишение свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима.

Фото: следком РО