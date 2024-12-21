В Ростовской области у женщины с симптомами тревоги обнаружили серьезное заболевание щитовидки

35-летняя пациентка поступила в городскую больницу №7 Ростова-на-Дону. Женщина жаловалась на учащенное сердцебиение, тремор рук, немотивированное похудение — более 10 кг за 3 месяца, жар, тревожность и ощущение кома в горле.

Ростовчанка рассказала медикам, что симптомы возникли около полугода назад и постепенно усиливаются. Пациентка связывала свое недомогание со стрессом на работе, за медицинской помощью не обращалась.

«При осмотре врач выявил у женщины учащение сердцебиения до 120 уд/мин, экзофтальм (смещение глазного яблока) и зоб II степени. После проведения исследований установлен диагноз: «Диффузный-токсический зоб II степени, тиреотоксикоз». Совместно с кардиологом и офтальмологом женщине подобрали терапию, которая позволила улучшить ее самочувствие», — сообщает донской Минздрав.

Диффузный токсический зоб — аутоиммунная патология, характеризующаяся избытком тиреоидных гормонов, продуцируемых щитовидной железой. Повышенный уровень таких гормонов провоцирует тиреотоксикоз — состояние, при котором иммунная система человека атакует собственный организм, как следствие, поражаются практически все органы и системы.

При контрольном осмотре в поликлинике состояние женщины показало стойкое улучшение, уровень гормонов пришел в норму.

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