В марте нынешнего года в Ростовской области увеличили размер специальной социальной выплаты медицинским работникам. Новые суммы начислений они получат уже в апреле.

Региональное отделение СФР с начала года назначило специальную соцвыплату 17,6 тысячам медицинских работников на общую сумму около 252,3 млн рублей.

По поручению президента с марта размер назначаемых средств повысится и составит от 4,5 тысячи до 50 тысяч рублей (ранее максимальный размер – 18,5 тысячи рублей) в зависимости от категории специалиста, вида организации и численности населенного пункта, в котором расположена медицинская организация. Медики Ростовской области получат выплату в новом размере в апреле – за март, — пояснили в СФР.

Напомним, что специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи.

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