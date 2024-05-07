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В Ростовской области у 26-летней девушки обнаружили опухоль мозга после визита к неврологу

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Пациентка обратилась к врачу-неврологу городской поликлиники №4 Ростова-на-Дону с жалобами на частые обмороки.

#Здоровье

Пациентка 26 лет обратилась к нам в связи с появлением эпизодов потери сознания, предобморочными состояниями, перепадами артериального давления. Симптомы отмечались в течение нескольких месяцев, к специалисту девушка ранее не обращалась, — приводит донской Минздрав слова невролога Елены Сумишевской.

Пациентке назначили компьютерную томографию головного мозга, по результатам которой были обнаружены «признаки объемного образования левой гемисферы с латеральной и аксиальной дислокацией». Девушку направили на консультацию к нейрохирургу для решения вопроса об оперативном лечении.

Медики напоминают, что своевременное обращение к специалисту позволяет выявить заболевание на ранней стадии, предотвратить нежелательные последствия, свести к минимуму возможные осложнения.

Ранее мы сообщали, что в Ростовской области 4-летняя девочка проглотила 56 магнитных шариков.

Изображение от freepik

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здоровье медики медицина Ростовская область
Таганрогская правда
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