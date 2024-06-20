В Ростовской области три выпускницы стали двухсотбалльницами по ЕГЭ

20 июня выпускники донских школ получили результаты ЕГЭ, который проходил 4, 7 и 8 июня. Еще две одиннадцатиклассницы получили максимальные баллы по двум из числа сдаваемых предметов — русскому языку и обществознанию.

На сегодняшний день в Ростовской области 115 работ написаны на максимальные баллы, а три выпускницы стали двухсотбалльницами: одна — из Егорлыкского района и две — из Ростова-на-Дону.

Экзамен по физике сдавали 1063 участника, из которых более 80 баллов набрали 248 человек. Максимальное количество баллов получили девять выпускников.

По информатике ЕГЭ сдавали 2776 выпускников, из них 309 получили высокие баллы, а один — максимальный.

ЕГЭ по обществознанию выбрали 6324 участника, 80 и более баллов получили 544 выпускника, десять человек стали стобалльниками.

«В этом году мы отмечаем повышение популярности предметов физико-математического цикла у участников экзаменов. Также выросло число выпускников, набравших высокие и максимальные баллы», — приводит портал донского правительства слова первого заместителя губернатора Ростовской области Игоря Гуськова.

Следующие результаты выпускники узнают не позднее 25 июня: это экзамены по иностранным языкам, истории, биологии, а также те, которые участники сдали в первый резервный день 13 июня.

Напомним, в Таганроге четверо выпускников написали на 100 баллов основные ЕГЭ.

Фото donland.ru