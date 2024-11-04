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В Ростовской области три человека пострадали при столкновении автобуса и легковушки

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ДТП с тремя пострадавшими произошло 3 ноября вечером в Азове. На перекрестке столкнулись автобус и «ВАЗ-2114».

Новости Ростовской области

Сигнал о дорожно-транспортном происшествии поступил в полицию в 20.05. Авария зафиксирована в Азове, в районе дома № 5 на Кагальницком шоссе. На регулируемом перекрестке 34-летний водитель автобуса King Long, по предварительным данным, при повороте налево не уступил дорогу и допустил столкновение с движущимся во встречном направлении «ВАЗ-2114». Отечественной легковушкой управлял 24-летний водитель.

«В результате ДТП водитель «ВАЗ-2114» и два его пассажира (их данные уточняются) с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что в Таганроге 2 ноября произошла массовая авария на улице Петровской.

Фото: Госавтоинспекция РО

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авария Госавтоинспекция ДТП Ростовская область
Таганрогская правда
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