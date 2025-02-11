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На трассе М-4 «Дон» насмерть сбили инспектора ДПС

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10 февраля на трассе в Ростовской области в результате серьезной аварии, участниками которой стали три автомобиля погиб сотрудник ДПС. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Новости Ростовской области

Авария случилась в 16.24 на 993 км автодороги М-4 «Дон» в Красносулинском районе. По предварительной информации, 22-летний водитель автомобиля «ГАЗ Next» не предоставил преимущество в движении автомобилю FOTON и врезался в него. После этого отечественный автомобиль допустил повторное столкновение со стоящим на обочине грузовым автомобилем Mercedes.

В результате ДТП под колеса машины попал 33-летний сотрудник ДПС, который проверял документы у водителя грузовика. Он получил тяжелые травмы и впоследствии скончался. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что авария с трагическим исходом произошла в Волгодонске.

Фото Госавтоиспекции РО

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Таганрогская правда
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