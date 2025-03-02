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В Ростовской области стая лебедей перезимовала на реке Терноватой

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В Ростовской области стаю лебедей на замерзшем льду реки Терноватой заметили местные жители. Они забили тревогу в соцсетях, рассказывая о бедственном положении птиц, которые вмерзли в лед.

Новости Ростовской области

Лебедей обнаружили на реке в районе хутора Ковалевский Егорлыкского района. На место выехали специалисты регионального Минприроды, которые сообщили, что опасения местных жителей не подтвердились.

«Лебеди находятся на поверхности и легко передвигаются по водоему. Организована подкормка птиц зерном», — сообщили в ведомстве.

И отметили, что  лебеди — перелетные птицы и обычно на зиму улетают в теплые края. Но нередки случаи, когда птицы остаются зимовать на водоемах. Большая часть водоплавающих птиц, зимующих в естественных условиях, хорошо переносит холодное время года, самостоятельно находя себе корм. Крылья лебедя содержат жир, что позволяет птице успешно переносить низкие температуры и прекрасно чувствовать себя в ледяной воде.

«Изъятие диких животных, в том числе птиц, из естественной среды обитания без соответствующего разрешения запрещается и за это предусмотрена административная ответственность согласно Кодексу об административных правонарушениях Российской Федерации», — напомнили в ведомстве.

Ранее мы рассказали, что нападениями бродячих собак на Дону заинтересовались в Следкоме РФ.

Фото ВК Минприроды РО

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Таганрогская правда
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