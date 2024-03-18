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В Ростовской области стартовала международная акция «Сад памяти»

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Мероприятие проводится уже пятый год подряд.

#В стране

Сегодня, 18 марта, на Дону началась 5-я юбилейная международная акция «Сад памяти». Каждый год ее участники высаживают более 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой отечественной войны. Участниками акции за все время ее проведения стали более 5 миллионов человек из более 50 стран.

Дончане ежегодно принимают активное участие в акции «Сад памяти», сообщает минприроды Ростовской области. В этом году первое мероприятие, приуроченное к акции, прошло сегодня в поселке Зимовники, где участники акции высадили 20 молодых кленов возле центрального стадиона «Восток».

В мероприятии приняли участие сотрудники Романовского межрайонного отдела управления лесного хозяйства минприроды, сотрудники ДПЧС и работники муниципальных учреждений района, говорится в сообщении ведомства.

Фото: минприроды РО

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Таганрогская правда
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