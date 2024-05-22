В Ростовской области спасли выпавшего из гнезда совенка

Вчера днем, 21 мая, в Ростовской области специалисты Минприроды спасли детеныша ушастой совы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Птенца, который выпал из гнезда, обнаружили в Ростове сотрудники отдела надзора объектов животного мира. Сейчас совенка передали работникам птичьего двора парка «Лога» в Каменском районе. Там он будет проходить реабилитацию.

После того, как малыш поправится, его выпустят в естественную среду обитания, — уточнили в Минприроды.

Фото Минприроды Ростовской области