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В Ростовской области спасли выпавшего из гнезда совенка

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Вчера днем, 21 мая, в Ростовской области специалисты Минприроды спасли детеныша ушастой совы. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Новости Ростовской области

Птенца, который выпал из гнезда, обнаружили в Ростове сотрудники отдела надзора объектов животного мира. Сейчас совенка передали работникам птичьего двора парка «Лога» в Каменском районе. Там он будет проходить реабилитацию.

После того, как малыш поправится, его выпустят в естественную среду обитания, — уточнили в Минприроды.

Фото Минприроды Ростовской области

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животный мир новости Ростовская область сова
Таганрогская правда
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