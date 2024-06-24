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В Ростовской области спасли пчел во время пожара на пасеке

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В Ростовской области пожарные спасли ульи с пчелами, когда на пасеке загорелся хозяйственный домик, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Пожар случился на пасеке в слободе Дячкино Тарасовского района. Хозяин поставил топиться воск в пасечном домике и вышел. А вспомнил об этом только тогда, когда увидел валивший из окна дым.

«Прибывшие сотрудники МЧС России потушили огонь, который успел распространиться на площади восьми квадратных метров», — пишет источник.

Уточняется, что во время происшествия ни одна пчелиная семья и ульи не пострадали.

Ранее мы рассказали, что в Ростовской области во время ночного пожара погибли два человека.

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Таганрогская правда
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