В Ростовской области спасли пчел во время пожара на пасеке

В Ростовской области пожарные спасли ульи с пчелами, когда на пасеке загорелся хозяйственный домик, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.
Пожар случился на пасеке в слободе Дячкино Тарасовского района. Хозяин поставил топиться воск в пасечном домике и вышел. А вспомнил об этом только тогда, когда увидел валивший из окна дым.
«Прибывшие сотрудники МЧС России потушили огонь, который успел распространиться на площади восьми квадратных метров», — пишет источник.
Уточняется, что во время происшествия ни одна пчелиная семья и ульи не пострадали.
Ранее мы рассказали, что в Ростовской области во время ночного пожара погибли два человека.
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