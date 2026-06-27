В Ростовской области спасатели сутки искали тело мужчины, нырнувшего в реку Большой Несветай

27 июня в Ростовской области в реке Большой Несветай нашли тело 30-летнего мужчины, пропавшего накануне во время купания. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.
Трагедия произошла в Родионово-Несветайской слободе. По данным ведомства, 26 июня мужчина нырнул в воду и исчез из виду. Только спустя сутки водолазы поисково-спасательной службы обнаружили его тело.
В МЧС России напомнили, что нельзя нырять в непроверенных местах, а также с мостов и обрывов.
Ранее мы рассказали, что в Ростовской области во время купания на карьере утонул 15-летний подросток, который не умел плавать.
Фото ГУ МЧС по РО
Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале , МАХ-канале , Дзене и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».