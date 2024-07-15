В Ростовской области создана рабочая группа по развитию систем БПЛА

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В состав рабочей группы, которую возглавил заместитель губернатора Игорь Сорокин, вошли руководители областных министерств и ведомств, промышленных предприятий и научного сообщества региона, Торгово-промышленной палаты области.

«Межведомственная рабочая группа по развитию беспилотных авиационных систем займется оперативным решением вопросов, направленных на эффективную реализацию региональной программы нацпроекта «Беспилотные авиационные системы», а также на формирование областного научно-производственного центра отрасли», — говорится в сообщении на портале донского правительства.