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В Ростовской области создадут единую платформу для записи к врачам

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До конца 2024 года в Ростовской области появится единая платформа, на которой жители региона смогут узнать расписание всех врачей и записаться на прием. Об этом в эфире программы «О главном» на телеканале «Дон 24» рассказал губернатор Василий Голубев.

#Здоровье

Глава региона отметил, что на данный момент система электронной записи к врачам до конца не создана и находится в стадии разработки.

«Сейчас у нас создается единая система, которая позволит из любой точки региона записаться к любому врачу. Она должна быть готова до конца 2024 года. Мы планируем внедрить сервис во всех медицинских учреждениях Ростовской области», — приводит ИА «Дон 24» слова губернатора.

Василий Голубев также добавил, что обращения от жителей по вопросу электронной записи к врачам продолжают поступать. Вопрос находится на личном контроле губернатора.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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