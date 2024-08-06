В Ростовской области создадут единую платформу для записи к врачам

До конца 2024 года в Ростовской области появится единая платформа, на которой жители региона смогут узнать расписание всех врачей и записаться на прием. Об этом в эфире программы «О главном» на телеканале «Дон 24» рассказал губернатор Василий Голубев.

Глава региона отметил, что на данный момент система электронной записи к врачам до конца не создана и находится в стадии разработки.

«Сейчас у нас создается единая система, которая позволит из любой точки региона записаться к любому врачу. Она должна быть готова до конца 2024 года. Мы планируем внедрить сервис во всех медицинских учреждениях Ростовской области», — приводит ИА «Дон 24» слова губернатора.

Василий Голубев также добавил, что обращения от жителей по вопросу электронной записи к врачам продолжают поступать. Вопрос находится на личном контроле губернатора.

Фото из архива «Таганрогской правды»