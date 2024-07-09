В Ростовской области создадут цифровую поликлинику и центр обработки данных IT-сервисов

Соглашение об этом подписано на Международной промышленной выставке «Иннопром-2024», которая проходит в Екатеринбурге.

Планируется создание в регионе цифровой поликлиники для промышленных предприятий на основе региональных центров промышленной медицины и центра обработки данных для развития собственных и клиентских IТ-сервисов, сообщается на портале донского правительства.

Центры промышленной медицины, включающие сеть цифровых здравпунктов, расположенных на производствах, намерен создать медицинский центр «Гиппократ». Задача центров — проведение медосмотров и телемедицинских консультаций. Общий объем инвестиций в проект составит 200 млн рублей.

Также в Ростовской области ГК «Кей Поинт» планирует создать центр обработки данных для развития собственных и клиентских IТ-сервисов на промышленных и топливно-энергетических предприятиях, а также в государственных и частных учреждениях. В планах компании сформировать на Дону порядка 800-1000 единиц IТ-стоек.

«Проект высокотехнологичный. При его строительстве будет использоваться более 90% отечественного оборудования. Объем инвестиций составит порядка 4 млрд рублей», — отметил участвующий в выставке заместитель губернатора Ростовской области Игорь Сорокин.

По словам Игоря Сорокина, сегодня цифровые технологии используют в разных сферах – промышленности, бизнесе, образовании, медицине, логистике. Это помогает существенно снижать финансовые издержки и способствует развитию компаний.

Фото: donland.ru