В Ростовской области собрано более 2,5 млн тонн зерна

На Дону продолжается хлебоуборочная кампания. Аграрии уже собрали почти 2 млн 580 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщает правительство региона.

«Хозяйствами Ростовской области обмолочено 714 тысяч гектаров, или более 22% от общих уборочных площадей. Средняя урожайность сейчас составляет 36,1 центнера с гектара. Дальнейший ход уборки будет зависеть от погодных условий», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

По данным донского минсельхозпрода, в целом на сегодняшний день собрано 2,24 млн тонн озимой пшеницы, более 106,4 тысячи тонн озимого и 36 тысяч тонн ярового ячменя, более 196 тысяч тонн зернобобовых.

Лидируют по площади убранных ранних зерновых и зернобобовых аграрии Сальского (более 68 тысяч гектаров), Азовского (более 48 тысяч гектаров) и Неклиновского районов (почти 45 тысяч гектаров).

По валовому сбору на первом месте также сальские хлеборобы, собравшие 258,6 тысячи тонн зерна. На втором месте – азовские земледельцы – 203 тысячи тонн, на третье место по урожаю зерновых на данный момент вышли хозяйства Целинского района, собравшие более 186 тысяч тонн.

Одновременно специалисты ростовского филиала ФГБУ «Центр оценки качества зерна» продолжают исследования качества зерна нового урожая. Каждую пробу исследуют на потребительские качества по таким показателям, как влажность, количество и качество клейковины, массовая доля белка, число падения, натура, органические примеси и другие критерии ГОСТа.

Как отмечают в ведомстве, предварительно, зерно урожая 2024 года соответствует требованиям ГОСТ 9353-2016 «Пшеница. Технические условия». 83% исследованного объема пшеницы по результатам испытаний относится к продовольственному зерну.

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