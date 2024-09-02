Утром 2 сентября на трассе в Ростовской области водитель легкового автомобиля не справился с управлением и разбился насмерть, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария произошла в 06.50 на 5 км автодороги Вешенская — Казанская – Дударевский. По предварительной информации, 61-летний водитель автомобиля «ВАЗ 21214не справился с управлением, выехал на встречную полосу, а затем в кювет, где машина перевернулась.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда скорой медицинской помощи. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказали, что один человек погиб и четверо пострадали в страшной аварии на донской трассе.

Фото Анатолия Ивашова