В Ростовской области шесть человек заболели Крымской геморрагической лихорадкой

Заболевшие Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) после укусов клещей зарегистрированы в Сальске, Сальском, Зимовниковском, Орловском и Заветинском районах Ростовской области. По данным на 22 мая, за медицинской помощью из-за укусов клещей обратились 2647 жителей Дона, из них 1042 — дети до 14 лет.

Такие цифры привели в региональном управлении Роспотребнадзора.

Помимо КГЛ на территории области зафиксировано четыре случая заболевания коксиеллезом (лихорадка Ку) в Ремонтненском и Заветинском районах, один случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом (ИКБ) в Ростове-на-Дону.

В ходе мониторинга за клещевыми инфекциями при проведении лабораторных исследований специалистами Центра гигиены и эпидемиологии Ростовской области в клещах, снятых со скота, выявлен вирус КГЛ в Мясниковском, Ремонтненском. Егорлыкском, Зимовниковском районах. В Ремонтненском и Дубовском районах в клещах обнаружен возбудитель коксиеллеза. В Ростове-на-Дону, Новочеркасске, Аксайском районе в клещах обнаружены патогенны ИКБ, — говорится в сообщении ведомства.

Управление Роспотребнадзора в адрес глав вышеперечисленных муниципалитетов направило требования о необходимости незамедлительного выполнения противоклещевых мероприятий.

После укуса клещей необходимо обращаться в лечебно-профилактическое учреждение и обязательно указывать на факт контакта с насекомым, — рекомендуют в Роспотребнадзоре. — Снимать клещей с кожи также необходимо в медучреждении.

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