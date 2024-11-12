В Ростовской области шесть человек погибли в горящем доме

Ночью 12 ноября в Ростовской области во время пожара в частном доме погибли шесть человек, еще двое получили ожоги, сообщает региональное ГУ МЧС.

Трагедия произошла в хуторе Страхов Семикаракорского района. Сообщение о пожаре в частном доме на улице Заозерной поступило на пульт дежурного в 01.45. На месте с огнем, который распространился на площади 100 квадратных метров, боролись 18 сотрудников МЧС и 6 спецмашин.

Как позже выяснилось, в доме проживали рабочие, которые накануне отмечали день рождения. Пожарных вызвали очевидцы, которые ночью увидели пылающий дом. Из строения удалось выбраться четверым, двое пострадали. Во время тушения сотрудники МЧС обнаружили тела еще шестерых человек. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем при курении.

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Фото ГУ МЧС по РО