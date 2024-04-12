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В Ростовской области сформированы публичные реестры местных брендов и мер поддержки для них

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По поручению губернатора Ростовской области в октябре прошлого года утверждена региональная программа поддержки и продвижения донских брендов с 2024 по 2030 годы.

#Бизнес

В рамках исполнения программы в Ростовской области сформированы публичные реестры местных брендов и мер поддержки для них. Информация размещена на официальном портале Правительства Ростовской области в разделе «Местные бренды».

В поддержку компаний местных товаропроизводителей на Дону разработаны и запущены новые льготные продукты под названием «Донской бренд», предоставляемые институтами развития бизнеса. В их числе – льготные микрозаймы, льготный лизинг, гарантийная поддержка. Также будет оказываться содействие в регистрации товарного знака, получении маркетинговых, инженерно-консультационных, опытно-конструкторских и других услуг, – рассказал первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин.

Целый комплекс мероприятий по поддержке местных брендов в регионе будет предоставляться в рамках президентского нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Запущены новые безвозмездные комплексные услуги по продвижению, цифровизации, выводу на маркетплейсы товаропроизводителей местных брендов.

Также региональный реестр мер поддержки местных брендов содержит прямую финансовую поддержку в виде субсидий для предприятий сферы сельского хозяйства и агропромышленного комплекса.

Публичный реестр производителей товаров местных брендов Ростовской области включает 66 компаний. Среди них есть предприятия-производители продуктов питания (хлебобулочных изделий, напитков, молока и молочной продукции, вина), одежды, бумаги и бумажных изделий, детских игр и игрушек и другие.

Дополнительная информация о предоставляемых мерах поддержки – по телефону центров «Мой бизнес» 8(804)333-32-31, на официальных сайтах институтов развития бизнеса:https://mbrostov.ru/, https://dongarant.ru/, https://rlc161.ru/.

Фото donland.ru

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Таганрогская правда
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