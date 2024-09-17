В Ростовской области «серых» возчиков «прославляют» на Доске позора

Факты нарушений правил благоустройства в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами размещаются на сайте административной инспекции Ростовской области.

«Серыми» возчиками называют граждан, работающих в сфере обращения с ТКО без лицензий. Как правило, такие лица оказывают платные услуги по вывозу мусора и выгружают отходы в непредназначенных для этих целей местах.

«Игнорируя обязанность по заключению договоров на вывоз, нерадивые граждане продолжают вывозить строительные и органические отходы в поля, лесополосы, овраги, на территории водоохранных зон, на контейнерные площадки. Результат таких действий — образование свалочных очагов и нарушение санитарного состояния», — отмечают в Ростадминспекции.

Сотрудники инспекции регулярно проводят рейды по выявлению подобных нарушений и привлечению лиц, осуществляющих выгрузку отходов в не предназначенных для этих целей местах, к административной ответственности. В текущем году по результатам этой работы в отношении водителей составлено 215 протоколов о совершении административных правонарушений.

С сентября 2024 года фотофакты нарушений размещаются на виртуальной Доске Позора.

«В борьбе с этим явлением мы готовы принимать все меры, вплоть до «прославления» нарушителей. Вводя подобную практику, мы планируем достучаться до совести людей не только через штрафные санкции, но и через их репутацию», — приводит donland.ru слова начальника административной инспекции Ростовской области Николая Копички.

Отметим, что на Доске позора есть и факт нарушения правил благоустройства Таганрога, выявленный на Северо-Западном шоссе в районе СНТ «Тополь» (на фото).

Направить информацию о «серых» возчиках в админспекцию может любой гражданин. Для этого надо заполнить форму. Предусмотрена возможность прикрепить к сообщению фотографию, фиксирующую незаконную выгрузку мусора.

Инспекция намерена продолжать акцию. Новые данные о нарушителях будут пополняться регулярно.

Фото: сайт Ростадминспекции