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В Ростовской области саперы обезвредили авиабомбу

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В Ростовской области саперы обезвредили авиабомбу времен Великой отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Новости Ростовской области

Боеприпас был обнаружен в Милютинском районе в 17 км от хутора Орлов во время проведения земляных работ.

«Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России вывез осколочно-фугасную авиабомбу SD-50 на полигон и уничтожил методом подрыва», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Новошахтинске после взрыва ракеты ВСУ повреждения получили 15 частных домов.

Фото ГУ МЧС по РО

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Таганрогская правда
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