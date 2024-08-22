В Ростовской области саперы обезвредили авиабомбу времен Великой отечественной войны, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Боеприпас был обнаружен в Милютинском районе в 17 км от хутора Орлов во время проведения земляных работ.

«Пиротехнический расчет Донского спасательного центра МЧС России вывез осколочно-фугасную авиабомбу SD-50 на полигон и уничтожил методом подрыва», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что в Новошахтинске после взрыва ракеты ВСУ повреждения получили 15 частных домов.

Фото ГУ МЧС по РО