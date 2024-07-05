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В Ростовской области с 1 июля изменился порядок выплаты пенсионных накоплений

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С 1 июля 2024 года начал действовать новый порядок выплаты пенсионных накоплений. Теперь жители Ростовской области смогут получить средства разовой суммой или ежемесячной выплатой, информирует Отделение СФР по региону.

Новости Ростовской области

Ранее форма выплаты определялась соотношением размера накоплений и суммой страховой пенсии по старости. После нововведений за основу для расчета будут брать размер общероссийского прожиточного минимума для пенсионеров. В 2024 году это 13 290 рублей.

«Определить форму выплаты пенсионных накоплений теперь значительно проще. Гражданину необходимо узнать размер накоплений. Эту сумму нужно разделить на 264 месяца. Таков в 2024 году ожидаемый период выплаты.  Если полученный размер ежемесячной выплаты накопительной пенсии оказался 10% или меньше прожиточного минимума пенсионера, гражданин может получить единовременную выплату», — пояснила управляющий Отделения СФР по Ростовской области Светлана Жинкина.

В остальных случаях будет назначен ежемесячный платеж.

Пример. Размер пенсионных накоплений – 287 000 рублей. 287 000 : 264 = 1 087,1. 10% от прожиточного минимума пенсионера 1 329 рублей. Размер ежемесячной выплаты накопительной меньше 10% прожиточного минимума пенсионера. Гражданин может получить средства разовой суммой.

Напомним, пенсионные накопления формируются у женщин 1957 года рождения и моложе и у мужчин 1953 года рождения и моложе, а также у участников Программы государственного софинансирования пенсий и владельцев маткапитала, которые направили его средства на свою будущую пенсию. В Ростовской области с начала  2024 года средства пенсионных накоплений получили 3,5 тысячи жителей.

Граждане могут узнать размер пенсионных накоплений, заказав выписку из индивидуального лицевого счета на портале госуслуг, обратившись в клиентскую службу Отделения СФР по Ростовской области или в МФЦ. Здесь же можно подать заявление на получение средств пенсионных накоплений. Если эти средства находятся в негосударственном пенсионном фонде (НПФ), за их получением необходимо обращаться в НПФ.

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Таганрогская правда
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