В Ростовской области рост производства куриного мяса повлиял на уровень инфляции

В сентябре 2024 года инфляция в Ростовской области снизилась и составила 8,4% после 8,9% в августе. Такую динамику эксперты регионального отделения Банка России объясняют расширением предложения ряда продуктов питания, а также эффектом высокой сравнительной базы прошлого года на отдельные непродовольственные товары.

«На Дону цены на продукты в сентябре росли в годовом выражении медленнее, чем в августе. Сдерживающее влияние оказал рост производства куриного мяса на донских, птицефабриках, что увеличило предложение продукта – отмечает Наталья Леонтьева, управляющий Отделением Банка России по Ростовской области. – Также на прилавках осенью традиционно больше овощей: огурцов, свеклы, моркови и лука».

Замедлился на Дону годовой рост цен и на непродовольственные товары. Так, цены на моторное топливо по сравнению с августом выросли, но меньше, чем год назад. Тогда бензин подорожал вслед за ростом мировых цен на нефть и нефтепродукты. Этой осенью стабилизации цен на внутреннем рынке способствовал запрет на экспорт бензина. Как результат, моторное топливо год к году подешевело.

А вот на услуги в регионе годовой прирост цен в сентябре увеличился. В начале учебного года ряд образовательных учреждений Дона повысил стоимость обучения сильнее, чем год назад.

Также, в отличие от сентября прошлого года, в регионе выросла плата за дополнительные занятия для школьников и дошкольников. Причины: повысился спрос на платные образовательные услуги, выросли коммунальные расходы и оплата труда преподавателей, пояснили в пресс-службе Отделения по Ростовской области Южного ГУ Банка России.

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