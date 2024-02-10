Низкие темпы ремонта и недостатки в работе дорожных служб зафиксированы на федеральной трассе М-4 в границах Ростовской области. Речь об этом шла вчера, 9 февраля, на отраслевом совещании под председательством губернатора Василия Голубева.

В работе совещания принимали участие эксперты, представители контрольно-надзорных органов, законодательной власти, представители ГИБДД, руководители дорожных организаций.

Так, директор Ростовского филиала ГК «Автодор» Александр Емельянов сообщил, что для оперативного устранения дефектов, возникших в условиях перегрузки дороги М-4 «Дон», привлечены пять комплексов по укладке литого асфальтобетона, 100 единиц техники, более 300 человек. Завершить работы планируется к 4 марта.

Прошу принять исчерпывающие меры. И работы по ремонту, обеспечению эксплуатации дороги, наведению порядка проводить своевременно, — отметил губернатор.

На совещании эксперты предложили шире использовать в ремонте муниципальных и региональных дорог в зимнее время литую асфальтобетонную смесь, которая подходит для погодных условий Ростовской области. Губернатор поручил проработать эту тему и доложить ему информацию о необходимости дополнительной установки заводов по выпуску литого асфальта и закупки спецтехники для его перевозки.

Фото russianhighways.ru