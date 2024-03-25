В Ростовской области ребенок выпал из окна 4-го этажа

Следком по региону устанавливает обстоятельства инцидента в Батайске.

2-летняя девочка получила серьезные травмы при падении из окна многоквартирного дома в Батайске Ростовской области. Она госпитализирована, медики оказывают ребенку необходимую медицинскую помощь.

В то же время следователи выясняют причины, по которым малышка оказалась на подоконнике в квартире по месту своего жительства. Оперевшись на москитную сетку, девочка выпала из окна, сообщает следком по региону. После выяснения всех обстоятельств произошедшего будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении.

Фото: следком по РО