В Ростовской области разыскивают пропавшую 13-летнюю девочку

В Ростовской области сотрудники межмуниципального управления МВД России «Новочеркасское» разыскивают пропавшую несовершеннолетнюю девочку. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Валерия Куценко 2011 года рождения ушла из дома 16 января в 07.30 и до настоящего времени не вернулась.

Девочке на вид 12-13 лет, волосы русые волосы до плеч, худощавого телосложения. Одета в куртку черного цвета, черную шапку, джинсы черного цвета, белый свитер, черные ботинки. При себе имеет рюкзак черного цвета.

Если Вам что-либо известно о местонахождении подростка, сообщить об этом по телефону: 8(86352)32351 (дежурная часть), 02, 102, 112.

Фото ГУ МВД по РО