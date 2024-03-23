В Ростовской области растет спрос на водителей такси

К такому выводу пришли специалисты крупнейшей платформы онлайн-рекрутинга в России hh.ru, когда проанализировали спрос и выяснили, как изменились зарплатные предложения для этих специалистов.

Так, в 2023 году в донском регионе было опубликовано более 620 вакансий для водителей такси, что в 2 раза больше, чем годом ранее. Для сравнения: по всей стране за 2023 год было опубликовано почти 14 тысяч таких вакансий – на 21% больше показателя 2022 года.

При этом предлагаемая медианная зарплата у водителей такси в регионе в 2023 году по сравнению с 2022 годом выросла на 17% и составила 93 000 руб. По стране таксистам готовы платить в среднем 107 300 руб., что на 23% больше, чем в 2022 году. Требуются водители такси в основном в логистические компании, на предприятия, оказывающие услуги населению и в розничный бизнес.

Добавим, что водитель – одна из низкоконкурентных специализаций. В феврале на одну вакансию в Ростовской области приходилось всего 2,8 резюме.

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