В Ростовской области растет число вакансий в сфере гостеприимства

Предлагаемые зарплаты в сфере туризма и гостеприимства за год в целом по РФ выросли на 42% и в апреле достигли почти 50 000 рублей.

В конце апреля 2024 на hh.ru в России открыто более 10 тыс. вакансий от компаний из сферы туризма и гостеприимства (турагентства, туроператоры, гостиницы). Всего за первый квартал текущего года было размещено 48 тыс. предложений работы в сфере туризма, что на 57% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 61% больше, чем два года назад.

В Ростовской области за первый квартал 2024 года было размещено более 4 500 вакансий в сфере туризма и гостеприимства и это на 62% больше, чем за аналогичный период 2023 года, и на 78% больше, чем два года назад.

Основная потребность сферы туризма на Дону сегодня в поварах/пекарях/кондитерах, барменах/бариста, администраторах, турменеджерах (менеджерах по продажам и сопровождению туров), специалистах техподдержки, операторах call-центров, уборщиках.

Предлагаемые зарплаты в сфере туризма и гостеприимства за год в целом по РФ выросли на 42% и в апреле достигли почти 50 000 рублей по стране, в Ростовской области средняя предлагаемая зарплата в отрасли в марте – 44 000 рублей (годом ранее – 30 000 рублей), средняя ожидаемая – 50 000 рублей (годом ранее – 40 000 рублей).

Повышение зарплат происходит на фоне усиления кадрового дефицита в отрасли.

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