В Ростовской области раскрыт крупный цех по производству нелегального табака: хозяин объявлен в розыск

Силовиками изъято более 2 млн пачек поддельных сигарет на общую сумму в 343 млн рублей.

В Ростовской области пресечена деятельность крупного цеха по производству контрафактного табака, сообщает пресс-служба УФСБ России по региону. Подозреваемый в организации производства незаконных табачных изделий Арсен Меликян объявлен в федеральный и международный розыск.

Цех раскрыли в мае 2024 года. Во время обыска на нескольких складах было изъято 2,1 млн пачек сигарет с поддельными акцизными марками. Общая стоимость контрафакта составила 343 млн рублей. Также обнаружено порядка 46 тонн табака и компонентов для изготовления сигарет, 450 тысяч поддельных акцизных марок и пять линий полного цикла для производства и упаковки товара (стоимость оборудования – около 500 млн рублей).

По предварительным данным известно, что этническая преступная группировка действовала с 2019 года, занималась производством контрафактных сигарет и реализовывала их на территории Ростовской области и других регионов России, в том числе на крупнейших оптовых рынках Москвы.

В отношении четырех подозреваемых возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ за производство и сбыт продукции без маркировки, изготовление и сбыт поддельных акцизных марок. Рассматривается вопрос о возбуждении новых уголовных дел, в том числе — по статье о создании преступного сообщества.

Фото из архива (пресс-служба Ростовской таможни)