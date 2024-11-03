В Ростовской области расчистили 3,6 км притока реки Темерник

В Ростовской области уже расчищено 3,6 км балки Темерник. Работы ведутся в рамках регионального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология».

Как сообщает портал донского правительства, всего в нынешнем году планируют расчистить 5,6 километра, поэтому работы продолжаются. Они включают уборку древесно-кустарниковой растительности, руслоформирование, изъятие и утилизацию донных отложений.

К расчистке участка от впадения балки Жанкина до Верхового водохранилища приступили в 2023 году. Общая протяжённость расчищенного участка составит 9,21 км. Реализация проекта рассчитана на два года.

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Фото donland.ru