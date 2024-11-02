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В Чеховском сквере Таганрога высадили необычные деревья

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2 ноября в Чеховском сквере Таганрога необычные деревья высадили в рамках экологической акции осенний День древонасаждения студенты ЮФУ, работники компании «Иностудио Солюшенс» и сотрудники городской администрации.

#Экология

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, в сквере были посажены 10 деревьев породы Церсис. Это декоративное растение отличается красивым, обильным нежно-розовым цветением.

«Думаю, эти деревья станут настоящим украшением сквера. Клумба, где их высадили — всесезонная. Весной здесь будет цвести Церсис, летом — розы, а в зимнее время будут продолжать расти хвойные породы», — рассказала глава города.

И отметила — очень важно, что к таким акциям присоединяются всё больше горожан, которые хотят сделать наш Таганрог еще лучше, комфортнее и красивее.

Фото t.me/KambulovaSvetlana

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Таганрогская правда
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