В Ростовской области проводится набор в вузы ФСБ

УФСБ России по Ростовской области проводит отбор кандидатов для поступления в образовательные организации ФСБ-ФСО России на потоки обучения со средним и высшим профессиональным образованием.

В образовательные организации принимаются граждане РФ:

имеющие среднее общее (полное), среднее профессиональное образование;

не проходившие военную службу, в возрасте от 16 до 22 лет;

прошедшие военную службу по призыву или контракту, до достижения ими возраста 24 лет.

Срок подачи заявлений до 1 марта 2025 года.

Граждане Российской Федерации (жители Ростовской области), изъявившие желание поступать в образовательные организации ФСБ-ФСО России, могут обращаться в УФСБ России по Ростовской области по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 31.

Телефоны для связи: (863) 249-51-83, (863) 249-54-93.

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