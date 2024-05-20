15-летнюю девочку, ушедшую из дома, разыскивают в Ростовской области

В Ростове-на-Дону сотрудники полиции устанавливают местонахождение 15-летней Ангелины Богучарсковой, которая 18 мая 2024 года вышла из дома и до настоящего времени не вернулась, сообщили в пресс-службе донского главка.

Приметы пропавшей: рост 160-170 см, русская, полное телосложение, европейский тип лица, глаза карие, волосы прямые темно-русые, до плеч, на левой руке шрам, на вид 13-15 лет.

Была одета: в черную рубашку без рукавов, спортивные штаны черного цвета, белые кроссовки, красную кепку с надписью «Ростсельмаш».

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, просьба незамедлительно сообщить по телефону: 8 (863) 249-23-66 или 02, 020 с мобильного телефона.

Также к поискам подключились волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт. Ростовская область». Сообщить информацию о пропавшей можно по телефону «горячей линии»: 8-800-700-54-52.

Фото: Вконтакте «Лиза Алерт. Ростовская область»