В Ростовской области пройдет профилактическая операция «Безопасные выходные»

Сотрудники Госавтоинспекции будут выявлять нарушения ПДД, а также автомобили с измененной конструкцией.

С 24 по 26 января на Дону, в особенности в местах проведения мероприятий, инспекторы ГАИ будут проводить работу по выявлению и пресечению нарушений ПДД водителями в части выезда на полосу встречного движения, нарушения правил проезда пешеходного перехода, расположения автомобиля на проезжей части, нахождения за рулем с признаками опьянения, а также нарушения пешеходами.

Также в ходе мероприятия будут выявлены транспортные средства, в конструкцию которых незаконно внесены изменения в систему выпуска отработавших газов двигателя.

Экипажи ДПС будут осуществлять патрулирование участков автомобильных дорог со сложной дорожно-транспортной обстановкой с аварийностью, а также места несанкционированного передвижения пешеходов вне населенных пунктов, сообщили в Госавтоинспекции региона.

Фото минтранс РО (из архива)