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В Ростовской области пройдет Единая неделя иммунизации

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Просветительская акция учреждена в 2005 году и стала традиционной для России.

#Здоровье

На Дону, как и по всей стране, по второй половине апреля проходит Единая неделя иммунизации (ЕНИ) — ежегодная акция, которая нацелена на повышение осведомленности населения по поводу важности вакцинации — наиболее эффективного метода профилактики инфекционных заболеваний, а также поддержания набранных темпов работы по борьбе с болезнями, предупреждаемых с помощью вакцин. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Ростовской области

С 22 по 28 апреля в рамках Единой недели иммунизации в Ростовской области будут работать телефоны горячей линии по вопросам иммунопрофилактики. Жители региона могут обратиться к специалистам регионального Роспотребнадзора по вопросам иммунизации в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям по телефону 251-06-12, 263-66-21.

Фото: Управление Роспотребнадзора по РО

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здоровье иммунопрофилактика новости Ростовская область
Таганрогская правда
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