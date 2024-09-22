В Ростовской области произошел большой пожар на складе

22 сентября в Ростовской области произошел серьезный пожар на складе пиломатериалов, огонь распространился на площади 400 квадратных метров. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Сообщение о пожаре на улице Профессиональной в городе Шахты поступило на пульт дежурного в 10.24. На место происшествия для борьбы с огнем, который охватил складские помещения и пиломатериалы, лежащие на открытых площадках выехали 37 сотрудников МЧС и 9 спецмашин.

В 11.23 удалось локализовать огонь на 400 квадратных метров. А в 11.50 — ликвидировать открытое горение.

Ранее мы рассказали, что 48-летний мужчина погиб на пожаре в пятиэтажке Таганрога.

Фото и видео ГУ МЧС по РО