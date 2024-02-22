В Ростовской области проходит телемарафон «Все для Победы»

Сегодня, 22 февраля, в Ростовской области проходит праздничный марафон, приуроченный ко Дню защитника Отечества.

Народный фронт совместно с телеканалом «ДОН 24», радиоканалом «ФМ-на Дону», ИА «ДОН 24» запустил 6-часовой телемарафон «Всё для Победы!»

Прямая трансляция, включения с передовой, истории о героях нашего времени и о тех, кто им помогает, а главное – масштабный сбор средств в поддержку наших ребят.

У сильной армии надёжный тыл!

На полученные средства будет закуплена необходимая парням техника, РЭБ, медикаменты, строительные материалы и инструменты.

Стать участником может каждый! Чтобы отправить любую сумму, достаточно отсканировать QR-код на экране. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Источник «ДОН 24»