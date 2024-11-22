В Ростовской области проанализируют практику определения выкупной цены аварийного жилья

В ходе внеочередного заседания донского парламента Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко обратил внимание, что подавляющее большинство обращений жильцов аварийных домов касается вопроса определения выкупной цены изымаемого жилого помещения.

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, выкупная цена за изымаемое жилье складывается из рыночной стоимости помещения и стоимости доли собственника в общем имуществе в аварийном доме, включая долю в праве собственности на земельный участок.

Также при определении выкупной цены должны быть учтены все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием. Это убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания; расходы, связанные с необходимостью найма жилья до приобретения другого жилого помещения; с переездом, поиском другого жилья для его приобретения; оформлением права собственности на новое жилое помещение, а также упущенная выгода.

«Таким образом, законодательство предполагает, что выкупная цена не только позволит купить себе новое жилье, но и компенсирует все расходы, связанные с переселением, – подчеркнул Александр Ищенко. – Однако в своих обращениях переселяемые жильцы указывают на то, что на деле предлагаемая выкупная цена за их жилые помещения зачастую существенно ниже рыночной стоимости, и даже включение в нее всех вышеперечисленных расходов не позволяет приобрести другое жилое помещение».

Спикер донского парламента отметил, что граждане в итоге вынуждены обращаться за разрешением возникающих споров в суд и, как правило, суд при рассмотрении указанных споров принимает решение в их пользу. Из чего следует вывод о том, что предлагаемая муниципалитетами выкупная цена всегда занижена, несмотря на предписания Жилищного кодекса РФ.

«А значит, надо разобраться, в чем причина такого занижения стоимости выкупаемого жилья и при необходимости инициировать внесение точечных корректировок в нормы действующего законодательства в данной сфере», – заявил Александр Ищенко.

Председатель ЗСРО поручил комитету по строительству совместно с правовым управлением аппарата донского парламента в срок до 31 января 2025 года провести анализ правоприменения реализации на Дону статьи 32 Жилищного кодекса РФ части определения выкупной цены изымаемого жилого помещения в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

По результатам комитет должен будет представить предложения о необходимости (либо об отсутствии необходимости) внесения поправок в нормы действующего законодательства.

По материалам пресс-службы ЗСРО