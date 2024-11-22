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В Ростовской области проанализируют практику определения выкупной цены аварийного жилья

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В ходе внеочередного заседания донского парламента Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко обратил внимание, что подавляющее большинство обращений жильцов аварийных домов касается вопроса определения выкупной цены изымаемого жилого помещения.

Новости Ростовской области

В соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса РФ, выкупная цена за изымаемое жилье складывается из рыночной стоимости помещения и стоимости доли собственника в общем имуществе в аварийном доме, включая долю в праве собственности на земельный участок.

Также при определении выкупной цены должны быть учтены все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием. Это убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания; расходы, связанные с необходимостью найма жилья до приобретения другого жилого помещения; с переездом, поиском другого жилья для его приобретения; оформлением права собственности на новое жилое помещение, а также упущенная выгода.

«Таким образом, законодательство предполагает, что выкупная цена не только позволит купить себе новое жилье, но и компенсирует все расходы, связанные с переселением, – подчеркнул Александр Ищенко. – Однако в своих обращениях переселяемые жильцы указывают на то, что на деле предлагаемая выкупная цена за их жилые помещения зачастую существенно ниже рыночной стоимости, и даже включение в нее всех вышеперечисленных расходов не позволяет приобрести другое жилое помещение».

Спикер донского парламента отметил, что граждане в итоге вынуждены обращаться за разрешением возникающих споров в суд и, как правило, суд при рассмотрении указанных споров принимает решение в их пользу. Из чего следует вывод о том, что предлагаемая муниципалитетами выкупная цена всегда занижена, несмотря на предписания Жилищного кодекса РФ.

«А значит, надо разобраться, в чем причина такого занижения стоимости выкупаемого жилья и при необходимости инициировать внесение точечных корректировок в нормы действующего законодательства в данной сфере», – заявил Александр Ищенко.

Председатель ЗСРО поручил комитету по строительству совместно с правовым управлением аппарата донского парламента в срок до 31 января 2025 года провести анализ правоприменения реализации на Дону статьи 32 Жилищного кодекса РФ части определения выкупной цены изымаемого жилого помещения в случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу.

По результатам комитет должен будет представить предложения о необходимости (либо об отсутствии необходимости) внесения поправок в нормы действующего законодательства.

По материалам пресс-службы ЗСРО

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Таганрогская правда
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