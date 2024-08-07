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В Ростовской области приступили к ремонту двух путепроводов на М-4 «Дон»

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Начать ремонт важных транспортных артерий позволила досрочная сдача скоростного обхода Аксая.

Новости Ростовской области

В Ростовской области начат ремонт двух путепроводов на 1056-м и 1060-м км федеральной трассы М-4 «Дон». Первый расположен на въезде в донскую столицу из Краснодарского края, второй — в Аксайском районе, рядом с Ольгинским сельским поселением.

«Это значимые объекты для региона, проведение работ по ремонту мостов позволит увеличить пропускную способность трассы в районе донской столицы. К ремонту удалось приступить после ввода в эксплуатацию скоростного обхода Ростова-на-Дону (обход Аксая), который значительно разгрузил город, взяв на себя около половины транзитного трафика», — сообщает ГК «Автодор».

Ремонт начат в высокий курортный сезон — на юг и обратно по путепроводам следуют десятки тысяч автомобилей. Для минимизации заторов принято решение проводить ремонтные работы в два этапа: сначала на правой части сооружений, затем — на левой.

«Движение транспорта по двум направлениям организовано по левой стороне с временным ограничением скоростного режима», — уточнили в «Автодоре».

На первом этапе на мосту, расположенном на 1056-м км трассы, полностью завершены работы по устройству монолитной плиты проезжей части и деформационных швов, произведена укладка нижнего слоя покрытия из литого асфальтобетона. Проводится пескоструйная очистка железобетонных балок пролётного строения. На 1060-м км дорожники приступили к укладке нижнего слоя покрытия из литого асфальтобетона.

Завершить оба этапа ремонт планируется к концу ноября 2024 года.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге дорожники укладывают асфальт на ул. Адмирала Крюйса.

Фото: ГК «Автодор».

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М-4 Дон ремонт ремонт дорог Ростовская область
Таганрогская правда
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