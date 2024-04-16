Главная » #Безопасность

В Ростовской области приступила к работе группа мотоспасателей

На чтение 1 мин Просмотров 50 Опубликовано

Вчера, 15 апреля, в Ростовской области открыла сезон группа экстренного реагирования мотоспасателей, которая в случае необходимости будет выезжать на места ДТП, пожаров и другие происшествия. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

#Безопасность

В задачи подразделения входит немедленное реагирование на все чрезвычайные ситуации в условиях Ростова и близлежащих территорий. Восемь мотоциклов и два квадроцикла могут прибыть на место гораздо быстрее другой спасательной техники. В сезон таких выездов бывает по 20-30 в день.  

Учитывая манёвренность, главная задача мотоспасателей – это разведка, спасение людей, оказание первой помощи и первоначальные действия по тушению огня до прибытия основных сил. К примеру, в минувшем году благодаря группе экстренного реагирования удалось спасти 63 человека.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».
безопасность мотоспасатели новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru