В Ростовской области приступила к работе группа мотоспасателей

Вчера, 15 апреля, в Ростовской области открыла сезон группа экстренного реагирования мотоспасателей, которая в случае необходимости будет выезжать на места ДТП, пожаров и другие происшествия. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

В задачи подразделения входит немедленное реагирование на все чрезвычайные ситуации в условиях Ростова и близлежащих территорий. Восемь мотоциклов и два квадроцикла могут прибыть на место гораздо быстрее другой спасательной техники. В сезон таких выездов бывает по 20-30 в день.

Учитывая манёвренность, главная задача мотоспасателей – это разведка, спасение людей, оказание первой помощи и первоначальные действия по тушению огня до прибытия основных сил. К примеру, в минувшем году благодаря группе экстренного реагирования удалось спасти 63 человека.

Фото ГУ МЧС по Ростовской области