В Ростовской области при пожаре в частном доме погибли двое детей

В Ростовской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Трагедия произошла днем 30 июня 2026 года в городе Батайске.

Сообщение о возгорании на улице 2-й Полтавской, 43 поступило в дежурную смену регионального главка МЧС в 11.38 по местному времени. Прибывшие на место пожарные установили, что огонь охватил частный дом на площади 50 квадратных метров.

В 11.55 возгорание удалось локализовать, а в 12.03 — полностью ликвидировать открытое горение.

В ходе разбора завалов спасатели обнаружили тела двух детей. Причину возгорания установит дознаватель.

«Всего к тушению привлекались 31 человек и 10 единиц техники, в том числе от МЧС России — 18 человек и 6 единиц техники», — сообщили в пресс-службе чрезвычайного регионального ведомства.

Ранее мы рассказывали о том, что 20 июня тело мужчины было обнаружено во время тушения пожара в Таганроге.

Фото: ГУ МЧС России по Ростовской области