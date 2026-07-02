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В Ростовской области пресекли продажу опасной молочки с растительными жирами в сети «Светофор»

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С начала нынешнего года в Ростовской области выявлено шесть случаев продажи фальсифицированной молочной продукции в магазинах сети «Светофор». Об этом сообщило региональное управление Россельхознадзора.

Новости Ростовской области

Пробы продукции отбирались в торговых точках Аксайского, Сальского, Волгодонского районов, а также в Ростове. В системе раннего оповещения «Сирано» зарегистрировано шесть срочных отчетов, подтвердивших наличие в молочной продукции, произведенной в Ставропольском крае, растительных масел и жиров на растительной основе. Такое содержание не допускается при заявленной маркировке.

С помощью компонента «Меркурий» удалось установить поставщика фальсификата — им оказалось предприятие из Аксайского района.

«Поставщику фальсифицированной продукции объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по недопущению в оборот продукции, несоответствующей нормативным документам. Информация о выявлении несоответствующей продукции направлена в Роспотребнадзор для принятия мер в рамках действующих полномочий», — говорится в сообщении ведомства.

Чтобы предотвратить дальнейшую продажу небезопасной продукции, в адрес торговой сети направлены информационные письма с требованием прекратить ее реализацию.

Ранее мы рассказали, что на Дону суд запретил производство творога, сметаны и масла предпринимателю, неоднократно уличенному в фальсификате. 

Иллюстрация из архива

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Таганрогская правда

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