В Ростовской области предложили маркировать образовательную и медицинскую информацию в интернете

В День России Совет Федерации и Законодательное Собрание Ростовской области совместно с общероссийским общественным движением «Стройная Россия» провели на территории Гребного канала молодежное спортивно-просветительское мероприятие «Здоровая среда – здоровье человека!».

Гостей форума ждала «Зарядка с чемпионом», которую проводил Олимпийский чемпион, депутат донского парламента пятого и шестого созывов Вартерес Самургашев, мастер-класс по гандболу от Олимпийской чемпионки Владлены Бобровниковой и встреча с экспертами в формате открытого диалога.

Сегодня День России мы решили отметить необычным способом – пообщаться с молодежью о здоровье, о здоровом образе жизни и о здоровой информационной среде, – рассказала первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству, сенатор от Законодательного Собрания Ростовской области Ирина Рукавишникова. – Значительную часть своей жизни мы, к сожалению или к счастью, проводим в интернете. Он становится и нашим помощником, и советчиком. Но в определенные моменты это может привести к неприятным последствиям, так как в интернете распространяется достаточно много информации, которая может нам навредить.

Сенатор пояснила, что часть такой информации контролируется государством, запрещается и блокируется еще на стадии размещения. Например, террористической и экстремистской направленности. Но есть также серьезный сегмент деструктивной информации, когда мы не можем сразу определить, насколько она вредна или полезна. Речь идет, в частности, об образовательном и медицинском контенте, который распространяют люди, не имеющие соответствующей квалификации.

Как показывает статистика, следование рекомендациям таких самопровозглашенных психологов, врачей и педагогов может иметь серьезные последствия для физического и психологического здоровья, – заявила Ирина Рукавишникова.

О важности цифровой гигиены в контексте формирования здоровой среды говорил и Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко. По его словам, государство обязано брать на себя ответственность и регулировать вопросы информационной безопасности в интернете, так как большинство пользователей оказываются безоружны перед многообразием различных предложений товаров и услуг, размещенных в сети.

Когда мы с вами приходим в магазин и покупаем какие-то продукты, то, скорее всего, проверяем срок годности, состав, особенно, если следим за своим здоровьем. Но мы всегда точно понимаем, что на полке в магазине стоит продукция, от использования которой не наступят какие-либо негативные последствия. А когда мы попадаем в цифровую среду, где товаров, на самом деле, гораздо больше, чем в любом огромном супермаркете, то никто не может гарантировать достоверность того, что там предлагается. Поэтому наша задача сделать так, чтобы любой человек, видя информацию в интернете, мог быть уверен в ее достоверности, – объяснил Александр Ищенко.

Спикер донского парламента подчеркнул, что речь не идет об установлении дополнительных запретов, а лишь о разработке нормативных рычагов, которые бы позволили каждому пользователю интернета четко понимать, с какого рода информацией он имеет дело.

В нашем обсуждении сегодня принимают участие специалисты, имеющие профильные дипломы, соответствующие лицензии, грамотность и профессионализм которых подтверждены и государством, и обществом. И мы не случайно эту встречу устроили с молодыми людьми, имеющими активную жизненную позицию. Мы хотим показать им пример, как нужно действовать правильно и грамотно в интересах своей жизни, своего здоровья, образования, своего будущего. И мы также хотим услышать их предложения, их видение. Донская молодежь доказала, что она в состоянии инициировать стоящие решения, которые точно будут реализованы на практике, – сказал Александр Ищенко.

В ходе обсуждения участники мероприятия высказывали различные идеи и предложения, которые в итоге вылились в два вывода. Во-первых, вся информация, рассчитанная, в первую очередь, на несовершеннолетних и содержащая обучающий, медицинский или психологический контент, должна быть маркирована соответствующим образом. То есть, если информацию предоставляет специалист, имеющий необходимые сертификаты и профильное образование, то об этом должно быть прямо указано. Если это просто любитель, и человек делится своим мнением, то так и должно быть написано.

Во-вторых, необходимо создать единую платформу, возможно, с участием государства, на которой квалификационные педагоги, психологи, медики могли бы размещать свою достоверную информацию. Зная, что контент прошел необходимую верификацию, пользователь совершенно спокойно будет доверять тому, что там публикуется.

Эти два предложения, на мой взгляд, заслуживают внимание. Их необходимо взять в работу и постараться в ближайшее время реализовать законодательно, – сообщила сенатор Ирина Рукавишникова.

Председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко отметил, что в День России вся страна задумывается о будущем, в котором бразды развития государства возьмут в свои руки сегодняшние старшеклассники и студенты.

И очень хорошо, что они понимают, насколько необходимы уже сейчас честность, достоверность, по настоящему подтвержденный профессионализм, в том числе и в цифровой среде, в которой каждый современный человек проводит заметную часть своей жизни, – заключил спикер донского парламента.

источник: пресс-служба ЗС РО