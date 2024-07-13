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В Ростовской области после атаки украинских БПЛА загорелась нефтебаза

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Утром 13 июля на Ростовскую область была совершена очередная террористическая атака. Силами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА. В результате атаки произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе.

Новости Ростовской области

Пожар начался около четырех утра, о чем в своем телеграм-канале сообщил губернатор Василий Голубев.

«Около 04.00 в результате атаки БПЛА произошло возгорание на нефтебазе в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет. Пожару присвоен третий ранг опасности», — написал глава региона.

На месте ЧП было задействовано 49 пожарных и 14 единиц техники. К восьми утра огонь распространился на площади 200 кв. метров. К месту тушения прибыл пожарный поезд.

В 10.19 возгорание на нефтебазе ликвидировано.

Напомним, 18 июня после атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе в Азове. Его пожарные тушили почти трове суток.

Фото из соцсетей.

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Таганрогская правда
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