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В Ростовской области пользователи отмечают сбой в работе Telegram

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Сегодня, 16 июня, после 11 часов пользователи Telegram в Ростовской области жалуются на массовый сбой в работе мессенджера.

Новости Ростовской области

У многих Telegram не работает на смартфонах и компьютерах. Другие смогли войти в мессенджер только с помощью VPN-сервисов. При этом фото и видео не загружаются.

По данным портала Сбой.рф, проблемы с работой Telegram отмечаются 16 июня по всей России. Больше всего жалоб поступает из Московской области – 28%, Ростовской области – 23% и Санкт-Петербурга – 15%.

Другой популярный мессенджер WhatsApp у пользователей Ростовской области работает сегодня без сбоев.

Изображение от Freepik

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Таганрогская правда
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