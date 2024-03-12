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В Ростовской области получают единое пособие 3,5 тысячи будущих мам

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В Ростовской области 3629 беременных женщин получают единое пособие, сообщает официальный портал донского правительства.

Новости Ростовской области

Подать заявление на получение единого пособия могут женщины, вставшие на учет в ранние сроки беременности. Мера поддержки полагается семьям с невысокими доходами. Среднедушевой доход в семье должен быть меньше регионального прожиточного минимума на человека.

Пособие назначается на основании комплексной оценки нуждаемости семьи, в ходе которой учитываются доходы и имущество. У трудоспособных членов семьи должен быть доход, либо уважительная причина его отсутствия. Беременным единое пособие назначается также при условии ранней – в первые 12 недель беременности – постановки на учет в медицинской организации.

Заявление на единое пособие можно подать через портал «Госуслуги», в клиентской службе СФР или в МФЦ. От граждан необходимо только заявление. Специалисты ОСФР по Ростовской области самостоятельно запросят необходимые данные в рамках межведомственного взаимодействия. Предоставить сведения о доходах необходимо, если в семье есть сотрудники силовых ведомств, получатели стипендии.

Срок рассмотрения заявления составляет 10 рабочих дней, в отдельных случаях он может быть увеличен до 30 рабочих дней.

В зависимости от доходов семьи единое пособие может быть назначено в размере  50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания. В Ростовской области в 2024 году это от 7916,5 до 15833 рублей.

Отметим, заявление на единое пособие необходимо подать после 12 недель беременности. Деньги выплачиваются с месяца постановки на учет, но не ранее 6 недель беременности.

Изображение от pch.vector на Freepik

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Таганрогская правда
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