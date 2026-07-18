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В Ростовской области полиция задержала женщину за присвоение 15 тысяч рублей, найденных на АЗС

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В Ростовской области возбуждено уголовное дело о краже в отношении жительницы станицы Егорлыкской. Женщина нашла на полу в здании автозаправочной станции 15 тысяч рублей и забрала их себе, не предприняв попыток вернуть деньги владельцу. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.

Новости Ростовской области

В полицию обратилась жительница Целинского района, которая заявила о пропаже денег. По ее словам, она обронила 15 тысяч рублей, находясь в помещении АЗС на окраине станицы Егорлыкской.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали местную жительницу. Выяснилось, что она заметила купюры на полу, но, имея возможность сообщить о находке работникам заправки или в правоохранительные органы, не сделала этого и присвоила деньги.

«В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). В качестве меры пресечения ей избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении», — пишет источник.

Ранее мы рассказали, что бросок бутылки в стекло остановки обошелся жителю Таганрога в 240 часов обязательных работ.

Фото из архива

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АЗС кража денег новости происшествия Ростовская область
Таганрогская правда

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